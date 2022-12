Ascoli, Bucchi recrimina: “la Reggina ha vinto senza mai tirare in porta”

26 Dicembre 2022 18:26

“Oggi è mancata precisione, tecnicamente non è stata una buona partita anche perché le condizioni del campo non erano ottimali. La gara comunque è stata equilibrata, da zero a zero, ma gli episodi poi la spostano. La Reggina ha vinto senza mai tirare in porta, a noi invece è mancata la zampata e l’astuzia. La classifica è cortissima, ma nelle ultime partite siamo stati anche un pizzico sfortunati. Venivamo da una bella vittoria e il pareggio sarebbe stato giusto: avrebbe allungato la nostra striscia positiva. Ovviamente non è compromesso nulla ma dobbiamo iniziare a portare a casa anche le partite sporche”. Così, al termine di Ascoli-Reggina, l’allenatore bianconero Cristian Bucchi, a Sky Sport, come riporta TMW.