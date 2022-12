Ascoli, l’elogio di Bucchi: “Reggina squadra forte, Inzaghi uno dei migliori”

23 Dicembre 2022 17:10

“Affrontiamo una squadra forte, con un allenatore molto bravo, uno dei migliori della categoria. La Reggina è una squadra esperta, composta da calciatori con alle spalle campionati di A e altri vinti in B, fuori casa ha espresso il meglio, ha dinamismo, giocatori di gamba, attacco della profondità, sarà una sfida difficile per noi, ma anche per gli avversari. Siamo convinti di essere un’ottima squadra, in casa il nostro pubblico ci darà una grandissima mano, speriamo di regalarci un bel fine anno”. Sono le parole dell’allenatore dell’Ascoli, Bucchi, a tre giorni dal match contro la Reggina, ultima del girone di ritorno e ultima dell’anno.

Sui singoli: “Eramo, Ciciretti e Giovane li stiamo valutando, mancano tre giorni alla partita, vorremmo avere tutti a disposizione”. E poi ritorna sul match di Cosenza: “non siamo stati aggressivi, mi aspettavo dopo il gol un atteggiamento finalizzato a chiudere la partita, abbiamo avuto 8-9 palle nitide da gol e abbiamo lasciato all’avversario la possibilità di restare in partita fino al 90’. Resta il fatto che sia stata una vittoria importantissima, contro una squadra scorbutica e in salute. Dobbiamo fare qualcosa in più nelle prossime partite”.