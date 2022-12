Ascoli-Reggina 0-1, le pagelle di StrettoWeb: bambino Rivas fa bum bum, Hernani fa il ballo di Natale

26 Dicembre 2022 17:25

La Reggina vince anche ad Ascoli: 0-1 firmato Rivas. Come di consueto, al termine della sfida, le pagelle amaranto della nostra redazione. Bene la difesa, ordinato il centrocampo, davanti brilla soprattutto l’honduregno, al di là del gol.

Colombi 6 – Inoperoso, come accade praticamente quasi sempre. Anche oggi, come contro il Bari, sarebbe da s.v., ma volete mettere quelli che ce l’hanno al Fantacalcio? E’ un 6 più 1 di bonus imbattibilità…

Pierozzi 6.5 – Anche oggi prestazione lucida, perfetta, ordinata, attenta. Spinge meno del solito ma per via dell’atteggiamento avversario, peccato per un giallo inutile (perdita di tempo) che gli farà saltare la Spal.

Cionek 7 – L’Ascoli non fa praticamente nulla. E come il Bari e le altre prima. E’ tutto, anche e soprattutto, merito loro. E se a Como c’era Cerri, oggi c’è Dionisi. Ma con Cionek non si passa.

Gagliolo 7 – Se Cionek ha Dionisi, lui spesso se la deve vedere con Gondo, ma non la vedono.

Di Chiara 6.5 – Si attacca più a sinistra che a destra, lui dialoga maggiormente con Rivas in quello che è ormai un lato forte.

Fabbian 6 – Solo un inserimento. Ed è già una notizia. Ma la densità in mezzo della difesa bianconera non gli permette molto spazio. Per il resto si vede meno del solito.

Majer 6.5 – Solito sangue freddo in mezzo al campo e poi subito a metterci una pezza per coprire le zone scoperte. Anche in una partita non semplice come questa, lui emerge.

Hernani 6.5 – E’ un piacere per gli occhi: passo felpato, grandi giocate, cambi di campo, chiusure in zona pericolosa, fisicità. Quando ha la palla sembra ballare. Sarà il ballo di Natale…

Canotto 5.5 – Non brillantissimo, sicuramente il meno brillante dei tre. E la Reggina attacca di più a sinistra.

Ménez 6 – Si accende a fiammate, ma entra nell’azione del gol.

Rivas 7 – Tra i tre davanti è quello più in palla. E si vede. Taglia in mezzo con un grande inserimento, perde l’attimo, poi si riscatta con una bomba che pesa tantissimo. Bambino Rivas fa bum bum!

dal 68′ Cicerelli 6 – Dà sostanza, copertura e non disdegna qualche sgroppata.

dal 75′ Liotti s.v.

dal 75′ Gori s.v.

dal 78′ Crisetig s.v.

dal 78′ Camporese s.v.

All. Inzaghi 6.5 – Una delle Reggine meno brillanti della stagione fuori casa, anche per via un Ascoli, ostico, rognoso, fastidioso. Ma, come a Como, se vinci anche partite così…