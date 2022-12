WWF Calabria, appello per evitare l’uso dei botti di Capodanno: “pensate ad animali e bambini”

30 Dicembre 2022 19:05

“La notte di San Silvestro, che saluta l’anno nuovo, è caratterizzata purtroppo dall’esplosione di botti di vario genere che rappresentano un pericolo non solo per gli stessi cittadini che ne fanno un uso irresponsabile (come provano i numerosi incidenti registrati, talvolta anche molto gravi), ma anche per gli animali, domestici e non, e per i bambini più piccoli“. È quanto affermato in un comunicato stampa da WWF Calabria.

“Ogni anno infatti si contano a centinaia i casi di cani che muoiono a causa della violenza delle esplosioni che provocano autentiche reazioni di terrore, addirittura infarti o fughe dalle abitazioni o dai giardini, con il rischio di essere travolti dalle auto. Analoghe reazioni di paura e di stress vengono riscontrate nei gatti, per non dire dei bimbi più piccoli, magari svegliati di soprassalto dal fragore dei botti. Non a caso sono sempre più numerose le amministrazioni comunali che in tutta Italia (quelle calabresi troppo poche a dire il vero) vietano l’uso dei botti per Capodanno. – aggiunge il WWF Calabria concludendo – Per questi motivi (non ultimo quello dei possibili incendi) il WWF Calabria invita tutti ad abbandonare questa vecchia e deleteria “tradizione”, come segno di responsabilità e di rispetto verso le creature più sensibili, riscoprendo un modo meno chiassoso e più consono ai tempi che stiamo vivendo per accogliere il 2023“.