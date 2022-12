Antoniozzi: “da Schillaci grande impulso. Confidiamo in nuovo tavolo per la psichiatria”

17 Dicembre 2022 09:42

“Il ministro Schillaci sta dando un grande impulso alla sanità e il Governo Meloni ha previsto un ulteriore incremento della dotazione del SSN“. Lo afferma l’on Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Il presidente Meloni ha già mantenuto le sue promesse aumentando la dotazione finanziaria, mentre il ministro sta dimostrando un approccio molto serio. Tra le innovazioni ci aspettiamo un tavolo nuovo per la psichiatria, considerata l’emergenza post pandemica che ha fortemente aumentato i disagi tra la popolazione giovanile in particolare. Bisogna anche normalizzare questi disagi culturalmente, se pensiamo che ansia e depressione riguardano tantissime persone. Siamo certi che più in generale – conclude Antoniozzi – si potenzieranno i servizi, così come registriamo la grande sensibilità avuta dal Governo nel rinnovo del decreto Calabria con nuovi strumenti a disposizione del presidente Occhiuto”.