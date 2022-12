Il bel gesto di solidarietà del reggino Antonio Paolillo: donati 450 kg di cibo ai meno fortunati

28 Dicembre 2022 10:03

Il giorno di Natale sono stati donati circa 450 Kg di generi alimentari a Banco alimentare dell’Abruzzo. L’iniziativa è stata intrapresa dal Tecnologo Alimentare Antonio Paolillo che attualmente si trova a svolgere la propria professione in terra d’Abruzzo dove dirige una serie di Supermercati a marchio Eurospar.

Un guasto all’impianto elettrico ha compromesso la salubrità degli alimenti freschi e surgelati e il professionista non ha esitato a contattare Banco Alimentare per recuperare il cibo che da lì a qualche ora sarebbe andato incontro a degradazioni tali da non renderlo più commestibile. Già a Reggio Calabria Antonio Paolillo si è sempre dimostrato sensibile ad attività di solidarietà verso i più bisognosi, si ricorda che per primo nel 2014 ha voluto fortemente celebrare la giornata Mondiale dell’Alimentazione indetta dalla FAO in ben 150 Paesi del mondo oltre ad avere collaborato con Banco Alimentare di Reggio Calabria, Caritas Diocesana e l’Emporio della solidarietà.

In un momento storico dove i paradossi alimentari sono sotto gli occhi di tutti non si può rimanere indifferenti ai bisogni nutrizionali di chi, purtroppo, non ha nulla da mangiare e al contempo c’è chi si ammala anche gravemente di patologie così definite del benessere quali obesità e ipercolesterolemia. Un gesto che ha permesso a tanti bisognosi di poter consumare, il giorno di Natale, un pasto caldo e nutriente e che ha dimostrato come la solidarietà non ha sorta di confini né di limitazioni.