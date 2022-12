Antonino Zema eletto nuovo Segretario Generale della Fai Cisl Reggio Calabria

19 Dicembre 2022 17:34

Il Direttivo della Fai Cisl di Reggio Calabria riunito questa mattina al Grand Hotel Victoria a Bagnara Calabra (RC), ha eletto Antonino Zema Segretario Generale. Zema, 41 anni, era stato confermato Segretario Generale Aggiunto durante il VII Congresso della Federazione Territoriale svolto lo scorso anno. Eletti in Segreteria anche Francesco Ferraro come Segretario Generale Aggiunto ed Elena Murdica.

I lavori del Direttivo sono stati introdotti dal Segretario Generale uscente Romolo Piscioneri, eletto poche settimane fa alla guida della Ust Cisl Reggio Calabria. Nella relazione, Piscioneri ha tracciato un bilancio della sua esperienza alla guida della Federazione Territoriale, sottolineando i risultati raggiunti sul piano vertenziale e organizzativo.

Piscioneri ha infine ringraziato la Federazione nazionale e regionale, la Confederazione regionale e territoriale per il sostegno ricevuto in questi anni, la Segreteria, i dipendenti, i collaboratori e i delegati per il lavoro svolto e per il contributo dato all’interno della Federazione.

Nel suo intervento il Segretario Generale della Fai Cisl Calabria Michele Sapia ha espresso la necessità di proseguire l’impegno sindacale a favore del sistema agricolo-ambientale e forestale, un maggior confronto rispetto alla sicurezza del lavoro nel settore primario, approfondendo in particolare i temi riguardanti il finanziamento alla forestazione calabrese, contenuto nella nuova Legge di Bilancio, e la riforma del sistema consortile regionale.

Il nuovo Segretario Generale Antonino Zema, ha voluto ringraziare tutto il Direttivo “per la fiducia accordatami. È necessario mettere al centro del nostro impegno – ha dichiarato Zema – l’importanza di fare squadra per affrontare con determinazione i tanti problemi che interessano i lavoratori dei nostri settori nel territorio di Reggio Calabria. Sono convinto che, insieme ai colleghi di Segreteria, di tutto il gruppo della Federazione territoriale e con il supporto della Federazione regionale e della Ust riusciremo a rispondere alle tante sfide che abbiamo davanti e dare il nostro contributo“.

A concludere i lavori il Segretario Generale della Fai Cisl nazionale Onofrio Rota: “a Romolo Piscioneri va tutta la nostra gratitudine per il lavoro svolto in questi anni con grande passione, competenza e calore umano, mentre ad Antonino facciamo i migliori auguri di buon lavoro per consolidare la Federazione nel presidio del territorio e nelle tante tutele da offrire ai lavoratori e alle loro famiglie: mai come oggi c’è stato bisogno di un sindacato veramente autonomo, responsabile, incentrato sulla persona, e siamo certi che anche la nuova Segreteria di Reggio Calabria saprà interpretare al meglio questi valori“.