Ospedale di Polistena: il dott. Amodeo è ufficialmente il primario di Cardiologia

Ha realizzato un reparto di eccellenza, fiore all’occhiello della sanità reggina. La cardiologia dell’Ospedale di Polistena, dall’arrivo del dott. Enzo Amodeo, ha fatto un vero e proprio salto di qualità grazie alla competenza ed alla capacità del medico di Reggio Calabria. Anni ricchi di soddisfazione, ma anche di polemiche e problematiche con i vertici della sanità reggina, ma il dott. Amodeo ha messo sempre al primo posto il paziente e la sua salute.

L’arrivo del nuovo commissario, la dott.ssa Lucia Di Furia, è stata molto probabilmente la svolta: adesso il dott. Amodeo è ufficialmente il primario della Cardiologia di Polistena per la durata di 5 anni. Nel concorso indetto dall’ASP di Reggio Calabria, il primario di Polistena ha sbaragliato la concorrenza con punteggi elevati. Di sicuro, l’obiettivo per i prossimi anni del rinomato medico reggino è di rendere sempre più efficiente il reparto del nosocomio polistenese per renderlo sempre più moderno e all’avanguardia.