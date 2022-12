Alluvione a Messina, Schifani: “mappare le zone a rischio”

4 Dicembre 2022 22:05

“La Protezione Civile è molto efficiente in Sicilia“, ha sottolineato il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti a Catania dopo un incontro con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Parlando dell’alluvione in provincia di Messina, Schifani ha rimarcato: “il nostro obiettivo è realizzare una mappatura di tutte le aree a rischio, in modo tale che si possa realizzare un’attività preventiva ed evitare che accadano quei fenomeni pericolosi, come quelli di Ischia”.