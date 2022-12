Alluvione a Messina, situazione sempre più drammatica: “scappate ai piani alti”

3 Dicembre 2022 18:41

La situazione in provincia di Messina è sempre più preoccupante a causa di un fortissimo maltempo che sta creando paura e disagi in numerose cittadine siciliane. I nubifragi sono estremamente pesanti con accumuli pluviometrici da paura: a Novara di Sicilia sono caduti 293mm di pioggia, a Rodì 251mm, a Barcellona 210 mm, a Terme Vigliatore 152 mm.

Preoccupa pesantemente il torrente Longano a Barcellona in quanto sta per esondare come si evince dal video in basso. Le autorità consigliano di rifugiarsi ai piani alti delle abitazioni, la paura è tanta per quello che potrebbe succedere nelle prossime ore.