Allarme alluvione a Messina, enormi disagi: chiusa l’autostrada e ospedale allagato | FOTO e VIDEO

Situazione sempre più drammatica in provincia di Messina a causa di un furioso maltempo che sta creando enormi disagi e paura tra i cittadini. A causa dei nubifragi è stata chiusa l’autostrada A18 Messina-Palermo in entrambi i sensi di marcia, bloccate anche le strade nazionali con migliaia di automobilisti bloccati. A Barcellona Pozzo di Gotto è caos all’ospedale dove piove dentro la struttura e preoccupa il fiume Longano. A Terme Vigliatore i fiumi sono in piena e la situazione è difficile a Rodì. Le autorità, inoltre, consigliano di rifugiarsi ai piani alti delle abitazioni.