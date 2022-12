Alluvione Messina, l’Ordine degli Ingegneri: “pronti a collaborare per verificare i danni subiti dalle strutture”

5 Dicembre 2022 11:09

“Disponibili a dare una mano”, è quanto comunica il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina, ing. Santi Trovato, alla Prefettura di Messina ed ai comuni dopo l’alluvione di sabato scorso. “Facendo seguito allo stato di grave danno venutosi a creare nei territori del messinese colpiti dal nubifragio del 3 dicembre scorso, quest’ Ordine esprime la propria vicinanza alle popolazioni colpite dal disastro ambientale”, rimarca Trovato.

“Parimenti come Ordine offriamo la collaborazione, attraverso il nostro Gruppo di Protezione Civile, per le eventuali azioni di monitoraggio delle criticità e valutazione dei danni subiti e verifica delle strutture pubbliche e private che dovesse essere necessario periziare, per ristabilire sicurezza alla pubblica e privata incolumità”, conclude Trovato.