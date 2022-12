Alicara Li Fusi: ordinanza di abbattimento di bestiame da parte del servizio veterinario dell’USL

6 Dicembre 2022 23:42

Bovini in allevamento infetto abbattuti al macello di Mirto. Un allevamento bovino ha reagito positivamente alle prove sierologiche per cui, si è reso necessario applicare le disposizioni di legge. La biosicurezza è uno dei principali strumenti di prevenzione che il personale veterinario, giusto Regolamento UE 2016/429, ha a sua disposizione per prevenire l’introduzione, la diffusione e soprattutto lo sviluppo di malattie animali trasmissibili. Quando questa positività è manifestata, l’allevamento deve essere abbattuto nel minor tempo possibile, considerata l’alta infettività per l’uomo e per gli altri animali presenti all’interno dell’allevamento.

Il servizio veterinario dell’USL ha inoltrato al Sindaco del comune di Alicara Li Fusi un’ordinanza di abbattimento di bovini presenti in un allevamento infetto. Tale direttiva e stata presa in carico dal Corpo Forestale che da il 5 e il 6 dicembre ha provveduto a catturare ed al trasporto dei bovini presso il macello di Mirto. Tutta l’operazione si è svolta in collaborazione tra Personale del Corpo Forestale R.S. operai del dipartimento sviluppo rurale ufficio di Messina, le stazioni dei Carabinieri di Alcara Li Fusi e Militello Rosmarino e personale del comune di Alcara sia polizia locale che dipendenti. Sono stati catturati n. 81 capi bovini tutti certificati dal Servizio Veterinario presente sui posti e trasportati al macello di Mirto.