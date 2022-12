“Albero di Natale dei calabresi”: invitata anche la Virtus Reggio “per dare lustro alla Regione”

20 Dicembre 2022 15:42

La Virtus Reggio chiamata per “dare lustro alla Regione Calabria”, come dichiarato nell’invito ricevuto alla cerimonia dell’accensione dell’ “Albero di Natale dei calabresi”, che si è svolto per la prima volta nel piazzale della Cittadella di Catanzaro. Ennesimo prestigio per la Virtus Reggio in occasione di questo importante evento che, con le proprie ginnaste – corpo di ballo della serata – hanno incorniciato la serata con eleganza, magia ed evoluzioni acrobatiche in incantevoli coreografie ideate dalla direttrice Tecnica e artistica Carmen Loprevite. L’accensione è avvenuta nel corso di una suggestiva cerimonia nel corso della quale è stata presentata un’inedita installazione scenografica che ha riprodotto anche alcuni dei luoghi simboli della cultura della Calabria.

Alampi Martina, Anghelone Marta, Arcudi Alessandra, Asciutto Rita, Bottafava Sofia, Cannistrà Angela, Corrado Arianna, Dascola Martina, Erbi Noemi, Fascì Marika, Fiore Gaia, Ligato Aurora, Messina Giada, Polimeni Rachele, Spanti Giorgia. Sono loro le meravigliose Virtussine che accompagnate, dai tecnici Caterina Albanese e Carmen Loprevite, hanno incantato la cittadella di Catanzaro. Il progetto è stato curato dal Dipartimento Istruzione della Regione Calabria con la partecipazione di altri Dipartimenti come Finanze, Protezione Civile e Infrastrutture, di Calabria Verde, Vigili del Fuoco, Usr, Comune di Mongiana – che ha donato l’albero – e i licei artistici della regione, costituiti in rete e coordinati dall’Iis “Majorana” di Girifalco (Catanzaro). Tale cerimonia conferma inoltre la volontà del presidente della Regione Occhiuto di rendere sempre di più la sede della Regione come la casa dei calabresi. L’installazione è costituita da 16 pannelli, raffiguranti ognuno un bene artistico-culturale della Calabria, i cosiddetti “Gioielli di Calabria”. L’imponente albero di Natale, illuminato di azzurro per lanciare anche un messaggio di pace, rinascita e speranza, è un esemplare di abete bianco alto 16 metri, proveniente dai boschi incontaminati del territorio di Mongiana (Vibo Valentia), nel cuore del Parco Naturale regionale delle Serre. La cerimonia dell’accensione è stata accompagnata da brani musicali eseguiti dall’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal maestro Filippo Arlia, dall’Orchestra interscolastica degli istituti comprensivi ad Indirizzo musicale di Borgia-Girifalco, Montepaone e Squillace e dall’Orchestra del Liceo musicale Campanella di Lamezia Terme, brani sui quali le Virtussine si sono susseguite con i loro splendidi esercizi. Grande soddisfazione per la vicepresidente dott.ssa Giusi Princi, anima del progetto, che ha visto concludersi brillantemente una splendida serata.