16 Dicembre 2022 13:32

Al via la manifestazione New Mobility Messina, una quattro giorni organizzata da ATM SpA in collaborazione con il Comune di Messina

interamente dedicata alla mobilità del futuro. La manifestazione si terrà nell’isola pedonale di viale San Martino e Piazza Cairoli fino a domenica 18 dicembre.

La manifestazione prevede:

– area expo Motorsport elettrico: Giulia ETCR by ROMEO FERRARIS, DS E-TENSE FE due volte campione del mondo nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, smart e-cup, TESLA RACING;

– prove monopattini Lime tramite app ATM MovUp;

– area prova scooter e e-bike;

– prova simulatori di guida professionali dinamici;

– expo auto storiche;

– expo carrozze storiche;

– expo bus atm dal bus storico agli ultramoderni elettrici;

– expo auto moderne elettriche e ibride;

-expo auto e moto elettriche;

– area bambini