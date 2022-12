Aeroporto di Reggio Calabria, Cannizzaro: “assegnato il bando per l’ammodernamento dell’aerostazione”

7 Dicembre 2022 09:50

“Riunione con i colleghi del gruppo di Forza Italia in vista della Commissione Bilancio dei prossimi giorni. La testa al Paese, il cuore a Reggio e alla Calabria, per lasciare il segno anche in questa finanziaria”. E’ quanto afferma in un post social, il deputato reggino di Forza Italia, Francesco Cannizzaro.

“E nel frattempo, a proposito di Legge di Bilancio, più di qualcosa si muove per l’Aeroporto dello Stretto: assegnato il bando che prevede l’investimento di 13 dei 25 milioni di euro del mio emendamento, destinati al totale ammodernamento dell’aerostazione”, conclude Cannizzaro.