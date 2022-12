Aeroporti, Germanà (Lega): “Sicilia merita cambiamento

14 Dicembre 2022 19:00

“In relazione ai voli da e per la Sicilia, occorre che vengano adottate procedure in linea con quelle già esistenti nelle altre regioni d’Italia, perché anche l’isola merita strutture adeguate che la facciano crescere e che vadano incontro alle esigenze dei cittadini. Ogni anno, specialmente in questo periodo, ci rendiamo conto degli eccessivi e, meglio dire, inaccessibili prezzi dei voli“. Così in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega a Palazzo Madama e segretario in commissione Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica.

“L’obiettivo è e deve essere quello di garantire il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale a prezzi equi, rimodulando anche la gestione degli aeroporti. Adesso, grazie a un esecutivo di centrodestra, in sinergia con il governo regionale, si potrà mettere in atto un cambiamento utile quanto necessario per l’isola“, conclude Germanà.