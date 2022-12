L’Acr Messina pesca dagli svincolati: arriva Maecky Ngombo, per lui si tratta di un ritorno in Italia

2 Dicembre 2022 16:53

“L’Acr Messina comunica l’ingaggio dell’attaccante congolese di passaporto belga, Maecky Ngombo. Il centravanti, nato a Liege il 31 marzo 1995, arriva da svincolato e ha firmato un contratto annuale. Il giocatore è già a disposizione del tecnico Gaetano Auteri, la società ha provveduto ad inviare tutta la documentazione e potrà essere schierato non appena saranno completate le formalità burocratiche per il tesseramento“. Con questa nota la società peloritana comunica l’ingaggio di un nuovo attaccante, pescato dagli svincolati.

Maecky Ngombo è un attaccante congolese, nato a Liege e con passaporto belga. Per lui si tratta di un ritorno in Italia, dal momento che ha vestito qualche anno fa le maglie di Bari (qualche giorno, poi la società è fallita) e Ascoli in Serie B, mettendo a segno due reti coi marchigiani. Vanta anche una presenza con l’Under 21 del Belgio.