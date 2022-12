ACR Messina, i convocati di mister Auteri per la sfida contro il Taranto

17 Dicembre 2022 14:11

In occasione della 19ª giornata di campionato di Serie C Girone C, l’allenatore Gaetano Auteri ha convocato 21 calciatori per la gara che vedrà il Messina affrontare il Taranto allo stadio “Franco Scoglio” con inizio alle 12:30. Di seguito la lista completa dei convocati con i numeri di maglia:

PORTIERI: 1. Riccardo Daga; 22. Michal Lewandowski; 32. Emmanuel Capilli.

DIFENSORI: 5. Gabriele Berto; 15. Manuel Ferrini; 17. Giuseppe Filì; 23. Daniele Trasciani.

CENTROCAMPISTI: 4. Roberto Marino; 6. Lamine Fofana; 14. Amara Konate; 27. Leandro

Versienti; 28. Marco Fiorani; 70. Paolo Napoletano; 75. Andrea Mallamo; 80. Giuseppe D’Amore.

ATTACCANTI: 7. Paolo Grillo; 8. Carmine Iannone; 9. Diego Zuppel; 10. Ibourahima Balde; 20.

Lorenzo Catania; 39. Maecky Ngombo.