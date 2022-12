A Letojanni “Corri Babbo for Fratres”, corsa dilettantistica per grandi e piccini

16 Dicembre 2022 16:51

Dopo 2 anni di stop forzato causa restrizioni Covid, il gruppo donatori di sangue Fratres Letojanni torna in piazza con “Corri Babbo for Fratres”, corsa dilettantistica a ritmo libero dove grandi e piccini, divisi in due categorie, potranno gareggiare travestiti da Babbo Natale lungo un percorso di circa 800 metri.

La manifestazione avrà luogo venerdì 30 dicembre a partire dalle 9:30 in Piazza Cagli a Letojanni.

I kit, contenenti il costume di Babbo Natale, il numero per poter competere e alcuni gadget dell’associazione, saranno disponibili su prenotazione a partire dalla raccolta di sangue che si svolgerà domenica 18 dicembre presso l’Unità di Raccolta sita in via Monte Bianco.

L’iscrizione prevede il versamento di una quota pari a € 5 per i bambini, € 7 per gli adulti e € 10 kit adulto più bambino.

Dopo la corsa verrà offerto un delizioso ristoro, con il contributo delle attività commerciali locali e si svolgerà la premiazione dei primi 3 classificati di ogni categoria. Anche buona parte dei premi sono stati gentilmente donati dai commercianti letojannesi.

Questa è per il gruppo un’ulteriore occasione non solo per informare la comunità e promuovere la donazione di sangue e dei suoi emocomponenti ma anche per fare rete e divulgare la cultura del dono in sé. Infatti durante l’evento sarà possibile effettuare la tipizzazione per diventare donatore di midollo osseo in collaborazione con l’ADMO di Messina.

Per il nuovo anno alle porte, è già andato in stampa ed è disponibile a partire dalla prossima raccolta sangue, il calendario 2023 della Fratres, frutto del tradizionale progetto “Dona LiberaMente”, che vede coinvolti i bambini delle quinte elementari e delle terze medie di Letojanni. Hanno infatti realizzato disegni e pensierini per far comprendere l’importanza della donazione di sangue e della bellezza dell’altruismo disinteressato, in seguito ad un incontro a scuola con i volontari. I calendari sono stati recentemente consegnati alle scuole e le opere dei piccoli artisti verranno esposte per l’intero anno nell’Unità di Raccolta dell’associazione.