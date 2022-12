A Lazzaro la Festa di Santa Barbara, protettrice dei Minatori

1 Dicembre 2022 10:00

La più importante e antica Chiesa di Lazzaro è Santa Maria delle Grazie di cui l’attuale Parroco è Don Mimmo Rodà. Dopo che il terremoto del 1908 ne distrusse la struttura originaria, essa fu riedificata nel 1926 in un sito adiacente. All’interno della Chiesa a tre navate, sulla navata sinistra è collocata una statua rappresentativa di Santa Barbara, voluta dai minatori del posto negli anni ’50. Santa Barbara è la protettrice dei minatori, che da queste parti erano un tempo numerosi. La necessità di lavoro aveva portato molti uomini a lavorare nelle miniere della vicina Sicilia, di altre Regioni del nord Italia ed all’estero, e alcuni di loro perirono per cause di servizio. Oggi quei minatori vengono ricordati dai loro discendenti il 4 dicembre di ogni anno.

Durante il percorso della rituale e tanto attesa Processione, la statua di Santa Barbara, protettrice dei minatori, viene accompagnata dalla banda musicale per le vie principali del paese. Una giornata di Festa quella di Santa Barbara per ricordare chi ha lavorato nel rischioso mondo delle miniere o delle gallerie e dedicata alle madri, alle mogli vedove ed ai figli dei minatori rimasti vittime di incidenti sul lavoro o deceduti a causa della silicosi, malattia professionale contratta da di chi lavora in miniera o per la realizzazione di gallerie con l’utilizzo di sostanze esplosive.

– Programma della giornata di Venerdì 4 Dicembre 2022:

● ore 16,00 S. Messa,

● 0re 17.00 Solenne Processione dell’effigie di S. Barbara per le Vie del paese,

● A seguire ore 19:30 “Salsicciata in Piazza”.

Animazione musicale a cura degli “Zampognari calabresi” Etnosound.