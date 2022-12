A Cittanova si “accende il Natale”

2 Dicembre 2022 11:12

Con l’avvicinarsi delle festività, a Cittanova, si respira già aria natalizia. L’arrivo di questo periodo dell’anno ha risvegliato nei cittanovesi la voglia di impegnarsi per rendere questo Natale ricco di attività, eventi e divertimento. Il tutto nasce da un post su Facebook di una cittadina e la voglia di impegnarsi per il proprio paese ha fatto sì che tanti cittadini, associazioni ed attività decidessero di far nascere il comitato spontaneo “Cittanova in festa”. Le proposte del comitato sono state subito ben accolte dall’amministrazione comunale, offrendo il proprio supporto e mettendo a disposizione del comitato gli spazi e le autorizzazioni necessarie. Il programma prevede diverse giornate, nello specifico l’8 Dicembre ci sarà l’accensione dell’albero presso la Villa comunale, con in contemporanea la degustazione dell’olio grazie al contributo dei frantoi locali, l’esibizione del coro “Un pizzico di sale” e dei zampognari. Domenica 11 e 18 Dicembre, invece, entreranno in scena i mercatini natalizi animati dalle attività commerciali cittanovesi. Durante le due giornate ci saranno anche musica dal vivo, balli ed intrattenimento per i più piccoli. Ma il Natale Cittanovese, quest’anno, non finisce qui, infatti ci saranno anche alcune attività e altre date saranno interessate da eventi organizzati dal comitato stesso, che non vuole ancora rivelare l’intero programma fino all’uscita della locandina ufficiale.

Le parole dei membri del comitato: ”abbiamo voluto unire le forze di tanti cittadini ed associazioni che hanno a cuore Cittanova, spinti dalla sola ed unica voglia di fare qualcosa per la nostra comunità in un periodo così importante dell’anno. Abbiamo età ed esperienze diverse e probabilmente proprio questa è stata la nostra forza, mettere insieme punti di vista ed idee che altrimenti difficilmente si sarebbero incontrati. Vogliamo che questo sia un’occasione per unire e dare un messaggio di comunità viva e vogliosa di fare, senza divisioni ed interessi di parte, questo deve essere il Natale di tutti i cittanovesi. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook ed Instagram “Cittanova in festa” per avere tutti gli aggiornamenti e le novità che riguarderanno questa serie di eventi, vi aspettiamo”.