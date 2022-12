Il 16 dicembre webinar sul Superbonus: “con il blocco dei crediti fiscali, grossi problemi a tutti”

2 Dicembre 2022 14:56

Il 16 dicembre 2022 alle ore 15.00 si terrà un interessante webinar sul Superbonus 110% su piattaforma Zoom, organizzato da Rete Nazionale Forense, con il suo illuminatissimo Presidente Avv. Angelo Ruberto e con relatrice l’Avv. Carolina Musicò, esperta della materia, pensato scientemente come aperto a tutti. “E’ una tematica particolarmente attuale quella del Superbonus e che – si legge – stante il blocco dei crediti fiscali, sta comportando anche grossi problemi a tutti i soggetti della filiera, dai beneficiari/committenti, ai professionisti, general contractor, alle ditte esecutrici ed a tutto il sistema Stato che, già gravato da una crisi economica ormai strutturale dall’euro in poi ed ulteriormente aggravata dalla pandemia da Covid-19, non potrebbe sopportare anche l’ulteriore peso della crisi generata dai bonus casa”.

“E’ pertanto importante che, chi di interesse, e i potenziali interessati sono davvero tanti, si aggiorni sul tema, che è anche piuttosto ostico per i non addetti ai lavori. Il webinar toccherà tutti gli aspetti salienti, dalla cessione dei crediti fiscali alla responsabilità solidale dei cessionari, dai controlli dell’Agenzia delle Entrate ai primi orientamenti della Corte di Cassazione, ai profili penalistici in materia, alle tematiche condominiali. Spazio ovviamente anche alle modifiche apportate dal Quater dall’attuale Governo. La cultura e la conoscenza sono sempre la strada giusta per evitare o comunque rendere superabili i problemi”.