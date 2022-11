Zufferli “punito”: l’arbitro di Reggina-Benevento resta a casa dopo i disastri del Granillo. Ma Marini…

30 Novembre 2022 13:22

Luca Zufferli non arbitrerà nel prossimo weekend di Serie B. Il designatore ha scelto di lasciarlo a casa dopo i disastri di Reggina-Benevento. I fatti sono noti e non ha senso tornarci su, ma è buona cosa evidenziare come il direttore di gara del Granillo sia stato fatto “riposare” dopo averne commesse di cotte e di crude domenica scorsa. Non è stato punito, invece, chi era al Var, ovvero Marini. Lui, che aveva operato bene in occasione dei due episodi da rigore (richiamando due volte Zufferli, che aveva sbagliato in entrambe le situazioni), ha il demerito di non aver chiesto all’arbitro di approfondire in occasione del contestatissimo 2-2, su cui siamo certi ci fosse stato l’annullamento in caso di revisione alla tv a bordo campo. Marini, comunque, sarà sempre al Var, per il match tra Bari e Pisa.

Tornando alla Reggina, per il match in casa del Brescia è stato scelto Ghersini, che ha un’ottima esperienza in cadetteria e che da qualche anno “frequenta” con continuità anche i campi di massima serie. E’ la prima volta che questo arbitro dirige una gara degli amaranto in questa stagione, l’ultima volta lo aveva fatto due anni fa. Sempre in merito al match del “Rigamonti”, da segnalare una “vecchia conoscenza” al Var: Marcenaro, colui che aveva annullato il gol di Di Chiara a Modena ma che poi gli amaranto avevano ritrovato a Venezia.