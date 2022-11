Il reggino Zoccali eletto Presidente regionale della Società italiana della Psichiatria. Cannizzaro: “professionista impeccabile”

24 Novembre 2022 18:01

È di Reggio Calabria il nuovo presidente della Società italiana di psichiatria della Calabria. Il direttore della Dipartimento di salute mentale e dipendenze Michele Zoccali è stato infatti eletto a guidare per i prossimi anni la Sip: una scelta arrivata dall’assemblea che si è tenuta all’hotel “T” di Lametia Terme.

“Un incarico meritato sul campo, per l’enorme esperienza maturata, in un settore delicatissimo e che ha bisogno di fare dei passi in avanti importanti.” A dirlo è l’Onorevole Francesco Cannizzaro, esaltando l’elezione di Michele Zoccali a Presidente della Società Italiana di Psichiatria della Calabria. “Esprimo le mie felicitazioni per l’incarico di prestigio che il professionista reggino ha ottenuto, mettendo d’accordo tutti i componenti chiamati a nominare la nuova guida. Un ruolo in cui il Direttore del Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze, sono certo, saprà distinguersi ancora una volta, in virtù delle sue grandi doti umane e specialistiche. Da parlamentare, da reggino e da amico, un sincero augurio di buon lavoro a Michele Zoccali, a cui mi lega un vecchio rapporto di stima e affetto. È una notizia che sicuramente dà lustro al nostro territorio.”