Reggio Calabria, il 19 novembre il workshop del Kiwanis Club Reghion “Ricominciamo dai diritti”

18 Novembre 2022 11:41

Il 20 novembre di ogni anno, circa 600.000 soci della famiglia Kiwaniana celebrano la Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Un’opportunità per unire i soci e le comunità di tutto il mondo, per trascorrere insieme una giornata attiva, impegnata in progetti di service per i Bambini e per diffondere cultura ed informazione rispetto alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176.

Su impulso del Governatore del Distretto Italia-San Marino, Salvatore Chianello, al fine di coinvolgere Scuole e Amministrazioni Locali nella lettura dei principali diritti del fanciullo e nella riflessione con i ragazzi di cosa fare per il rispetto degli stessi, il Kiwanis Club Reghion 2007, in collaborazione con la PGS Oratorio Salesiano di Bova Marina, organizza per il 19 Novembre p.v. l’evento denominato “Ricominciamo dai diritti”, alla presenza del Luogotenente Governatore del Kiwanis Divisione 13 Calabria Mediterranea, Leo Giovanni Andrea Casile, presso il Cine-Teatro Don Bosco di Bova Marina, con inizio alle ore 16.00. L’iniziativa è patrocinata dai Salesiani Don Bosco Bova Marina e dall’Unicef Comitato Provinciale di Reggio Calabria.

“Sono felice di rinnovare la collaborazione con l’Oratorio Don Bosco di Bova Marina”, dichiara il Presidente del Kiwanis Reghion 2007, Valeriano Zenone. “Noi kiwaniani – soggiunge – viviamo questa Giornata non come mero momento celebrativo, ma con la consapevolezza che occorra un impegno costante sul fronte di tali diritti. Non a caso il Kiwanis Italia San Marino è entrato a parte del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC), un network composto da più di 100 soggetti del Terzo Settore che si occupano attivamente di promozione, monitoraggio ed attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza contemplati nella Convenzione O.N.U.”.

Il programma dell’iniziativa prevede:

– Ore 16:00 incontro con il gruppo giovani dell’oratorio

– Saluti istituzionali:

Isabella Palamara, Referente Unicef

Don Pasquale Rondinelli, Direttore-Parroco “Opera Salesiana di Bova Marina”

Andrea Casile, Luogotenente della Divisione 13 Calabria Mediterranea del Kiwanis

– Proiezione video sulla giornata dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Riflettiamo sui diritti: dibattito sulla Convenzione ONU

– Laboratori didattici con i bambini delle elementari sugli artt. 28 e 29 (Diritto all’istruzione), guidati dai volontari del Kiwanis con la partecipazione dei catechisti

– Ore 16.30: Incontro con gli alunni delle scuole medie

– Realizzazione di un racconto di fantasia sugli artt.28 e 29 (Diritto all’istruzione)

– Ore 17.30: Girotondo sui Diritti con i bambini nel cortile dell’Auditorium.

A fine incontro, i lavori degli studenti saranno valutati dai rappresentanti del club Kiwanis e dagli educatori presenti all’iniziativa, quelli più meritevoli verranno pubblicati sui siti internet dei club Kiwanis.