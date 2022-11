Wanda Ferro sottosegretario di Stato: soddisfazioni e congratulazioni dalla Calabria

1 Novembre 2022 10:01

Tanti i messaggi di congratulazioni dalla Calabria per la nuova nomina di Wanda Ferro

“La nomina a Sottosegretario all’Interno di Wanda Ferro rappresenta un segnale importante per il nostro territorio” è quanto afferma il Presidente di Ance Catanzaro, Luigi Alfieri.

“Unitamente agli Organismi Direttivi, continua il Presidente Alfieri, auguro buon lavoro al neo Sottosegretario Wanda Ferro nella certezza che la competenza, l’impegno, la passione e la coerenza intellettuale che hanno sempre contraddistinto il suo operato l’accompagneranno in questa nuova avventura, nella consapevolezza che sarà un sicuro punto di riferimento per l’intera regione. Del resto, conclude Alfieri, si tratta di un meritato riconoscimento per la sua vita politica sempre caratterizzata da dedizione ed attenzione verso le esigenze ed i fabbisogni del territorio”.

Wanda Ferro sottosegretario di Stato: la nota del Presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara

“Ho appreso con grande soddisfazione, – commenta il Presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara – la nomina a Sottosegretario, all’Interno di Wanda Ferro e all’Estero di Maria Tripodi. Insieme agli Organismi Direttivi, formulo le più fervide congratulazioni, unitamente agli auguri di buon lavoro”.

“Sono convinto che, afferma il Presidente Ferrara, entrambe sapranno ben operare in un momento così difficile per l’intero Paese, rappresentando al meglio le esigenze del territorio calabrese. È questo un meritato riconoscimento alla carriera, alla coerenza e all’impegno politico di Wanda Ferro, che ha da sempre tutelato e rappresentato al meglio gli interessi peculiari della nostra regione. Sono certo che grazie alle sue doti umane, alla sua perseveranza, alla sua intraprendenza e al suo impegno per la legalità, conclude il Presidente Ferrara, Wanda Ferro saprà assolvere egregiamente il delicato compito affidatole”.