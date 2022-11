Volo Atene-New York bloccato dall’intelligence: “sospetto a bordo”, l’Italia lo rifiuta e aggira la Sicilia | LIVE

10 Novembre 2022 20:54

Volo Atene-New York di Emirates bloccato dall’intelligence per un passeggero sospetto a bordo

Il volo EK209 di Emirates Airline partito da Atene e diretto a New York è stato bloccato dall’intelligence di uno stato terzo (probabilmente si tratta di Israele) per un “passeggero sospetto a bordo”, mentre il velivolo sorvolava la Sardegna. In cabina di pilotaggio sono scattate le procedure di emergenza, ma Francia e Italia hanno respinto il volo dal loro spazio aereo e quindi i piloti hanno dovuto fare rientro ad Atene per sbarcare il passeggero sospetto.

Il volo è in fase di atterraggio ad Atene, seguito da migliaia di persone in apprensione da tutto il mondo su flightradar. Per il rientro ad Atene, il volo ha sorvolato esclusivamente il mare evitando la terraferma per motivi di sicurezza.