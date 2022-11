La visita (con polemiche) della pornostar Malena in Calabria arriva fino agli USA

9 Novembre 2022 13:18

La notizia è arrivata fino agli USA, riportata dalla testata specializzata “xbiz”, editore mondiale dell’intrattenimento per adulti

Tutto pronto in Calabria, ad Acri, per la visita della pornostar Malena. L’attrice di film per adulti presenterà nel Cosentino la sua autobiografia “Pura” domenica 13 novembre. La notizia ha avuto eco persino negli Stati Uniti, anche per via della onta di polemiche legate al fatto che non tutti dalla Regione dello stivale gradivano la presenza della pornostar. Discussione che tra l’altro ha trovato anche la risposta, piccante e ironica, della stessa Malena.

Ma, dicevamo, la notizia è arrivata fino agli USA, riportata dalla testata specializzata “xbiz”, editore mondiale dell’intrattenimento per adulti. “Dopo un po’ di polemiche e controversie – si legge – l’imminente presentazione di Acri è stata finalmente confermata dalle autorità locali, che hanno conferito il logo ufficiale della sponsorizzazione”.