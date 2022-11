Pallacanestro Viola, amaro il ritorno di un ottimo Balic: Padova domina 98-73

13 Novembre 2022 19:40

Pallacanestro Viola di scena a Padova nella 7ª Giornata del campionato di Serie B. Neroarancio ancora a secco di vittorie ma con un Amar Balic in più nel motore

Back to back in trasferta per la Pallacanestro Viola che, dopo il ko subito sul parquet del Lissone Interni Brianza Casa Basket, torna on the road per la sfida contro Antenore Energia Virtus Padova, formazione che ha raccolto due successi in stagione. Recuperato dal problema alla caviglia, seppur non ancora al 100% Giambattista Davis. Ma la vera novità per il roster neroarancio è la presenza di Amar Balic, di ritorno dopo la breve parentesi di Teramo.

Il playmaker italo-bosniaco si mette subito in luce con 15 punti, 4/6 da 3, 5 rimbalzi e 4 assist. Una buona prova, così come è buona quella di Andrea Renzi che mette 31 punti. Ma non basta. Sono 7 sconfitte in 7 gare per i neroarancio che non riescono a invertire la rotta. Padova domina fin dal primo quarto di gara, mantiene fra gli 8 e i 12 punti di vantaggio, poi dilaga nell’ultimo quarto di gara trascinata da 18 punti di Paolin e Cecchinato. La Viola continua a subire tanto, troppo, per sperare di portare a casa due punti.

Virtus Padova-Pallacanestro Viola LIVE

Fine partita! – Pallacanestro Viola sconfitta 98-73. Settimo ko in sette gare per i neroarancio che continuano a subire più di 90 punti e conseguenti passivi pesanti. Non basta il solito Renzi da 31 punti, buono il ritorno di Balic con 15 punti e 4/6 da 3. Lascia a desiderare la difesa che concede 18 punti a Paolin e Cecchinato, 16 a Marangon, Ferrari e Ihedioha.

4°Q – Renzi sale a quota 31. 98-73

4°Q – Marangon, 2 punti. 98-71

4°Q – Altri due per Ferrari. 96-71

4°Q – Tripla di Paolin. 94-71

4°Q – Farina interrompe il digiuno della Viola. 91-71

4°Q – Due per Ferrari. 91-69

4°Q – Lusvarghi, 2 punti. 89-69

4°Q – Due per Cecchinato, partita ormai irrecuperabile. 87-69

4°Q – Antisportivo a Marchini che ferma un incontenibile Marangon con le cattive. Marangon fa 1/2. 85-69

4°Q – Ihedioha con la bomba. 84-69

4°Q – Bischetti, 2 punti. 81-69

4°Q – Tripla di capitan Renzi. 81-67

4°Q – Marangon, canestro con fallo: libero dentro 81-64

4°Q – Cecchinato, altri due. 78-64

4°Q – Due con fallo per Spizzichini: ma libero ancora fuori. 76-64

4°Q – Ancora Paolin. 76-62

4°Q – Paolin risponde. 74-62

4°Q – Primi due per Marchini. 72-62

Fine 3°Q! – Renzi a quota 26, Balic a 15 con 4/5 da 3, ma la Pallacanestro Viola resta sotto di 12 punti nel punteggio dopo 30 minuti di match. Padova continua a stare stabilmente davanti, oscillando dagli 8 ai 12 punti. I neroarancio rischiano di subire ancora 90 punti, troppi per pensare di poter portare a casa la vittoria. Servirà registrare la difesa negli ultimi 10 minuti

3°Q – Lusvarghi in lunetta: 1/2. 72-60

3°Q – Amar Balic! Altra tripla! 71-60

3°Q – Paolin in lunetta: 2/2. 71-57

3°Q – De Nicolao, Padova continua a blindare il vantaggio. 69-57

3°Q – Due con fallo per Spizzichi: libero extra out. 67-57

3°Q – Ma Ferrari ne mette altri 2… 67-55

3°Q – Renzi lotta a rimbalzo, sbaglia, poi realizza. Dominante. 65-55

3°Q – Marangon, 2 punti e quota 10. 65-53

3°Q – Ihedioha ancora. 63-53

3°Q – Schiacciata imperiosa per Renzi. 61-53

3°Q – Ferrari ne mette 2. 61-51

3°Q – Primi due per Bischetti. 59-51

3°Q – Tripla di Balic! 59-49

3°Q – Altri due per Ihedioha 59-46

3°Q – Capitan Renzi, implacabile. 57-46

3°Q – De Nicolao ancora, questa volta da 3. 57-44

3°Q – De Nicolao, due punti. 54-44

3°Q – Bomba di Renzi!!! 52-44

3°Q – Ihedioha sale a quota 9. 52-41

3°Q – Renzi in lunetta: 2/2. 50-41

3°Q – Tripla di Paolin. 50-39

Fine 1° Tempo! – Buon secondo quarto della Pallacanestro Viola che recupera 4 punti sugli avversari e accorcia il gap nel punteggio da Padova a -8 punti. Sono 15 i punti per Renzi, 9 per Balic

2°Q – Due punti per Renzi. 47-39

2°Q – Ihedioha ne mette 2 e subisce fallo: libero dentro. 47-37

2°Q – Balic in lunetta: 1/2. 44-37

2°Q – Ancora Renzi! 44-36

2°Q – Tripla del giovane Farina! 44-34

2°Q – Risponde Marangon. 44-31

2°Q – Altri due per Renzi. 42-31

2°Q – Renzi in lunetta: 1/2. 42-29

2°Q – Schiaccia Marangon. 42-28

2°Q – Risponde Ihedioha. 40-28

2°Q – Due per Renzi, due per Farina, prova a reagire la Viola. 38-28

2°Q – Marangon, altri due. 38-24

2°Q – Tre liberi a disposizione per Renzi: 2/3. 36-24

2°Q – Due per Renzi servito da Marchini. 36-22

2°Q – Paolin, 2 con fallo: libero aggiuntivo out. 36-20

2°Q – Marangon, primi 2 per Padova. 34-20

Fine 1°Q! – Continua a subire tanto la Pallacanestro Viola, ma l’apporto offensivo di Balic permette di limitare i danni. Sono già 12 i punti di distacco dopo 10 minuti

1°Q – Preghiera di Provenzani sulla sirena… dentro! Ma per gli arbitri a tempo scaduto, che peccato!

1°Q – Ferrari e Osellieri, 4 punti in successione per Padova. 32-20

1°Q – Tripla di Provenzani! 28-20

1°Q – Osellieri arrotonda ancora il punteggio. 28-17

1°Q – Cecchinato, piedi sulla linea, sono ‘solo’ 2 questa volta. 26-17

1°Q – Due per Balic, il play neroarancio sale a quota 8. 24-17

1°Q – Ferrari, 2 punti. 24-15

1°Q – Ancora da 3 Balic! 22-15

1°Q – Layup facile facile per Ferrari. 22-12

1°Q – Spizzichini sale a quota 4. 20-12

1°Q – Sono 4/4 da 3 per Cecchinato. 20-10

1°Q – Ihedioha, due punti. 17-10

1°Q – Amarrrrr Balic! Tripla! Si presenta così! 15-10

1°Q – Paolin risponde. 15-7

1°Q – Renzi, due punti. 13-7

1°Q – Cecchinato, altra tripla, sono 3/3. 13-5

1°Q – Spizzichini con l’aiuto del tabellone. 10-5

1°Q – Due per Paolin, Bolignano chiama subito timeout. 10-3

1°Q – Ancora Cecchinato, altra tripla. 8-3

1°Q – Accorcia Marchini da 3. 5-3

1°Q – Cecchinato, tripla. 5-0

1°Q – Si parte! Primi 2 per Ferrari. 2-0

17:45 – Tutto pronto per la palla a due fra Antenore Energia Virtus Padova e Pallacanestro Viola. Reggini alla ricerca della prima vittoria stagionale, ritorna in maglia neroarancio Amar Balic, arrivato dopo l’addio a Teramo in settimana.