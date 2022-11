Vincenza Petrilli orgoglio calabrese: l’atleta riceve il collare d’oro al Foro Italico di Roma

17 Novembre 2022 11:19

Al Foro Italico consegnati i collari d’oro. Giornata all’insegna di grande emozione ed orgoglio per la Calabria intera. Sul palco è salita Vincenza Petrilli. Sì, proprio lei, che dopo avere vinto a Tokyo una strepitosa medaglia d’argento nel tiro con l’arco si è ripetuta ai campionati del mondo di Dubai con ben tre ori, diventando così l’atleta più vincente dello sport calabrese al femminile. Sul palco è salita con la tuta della Polizia di Stato, corpo a cui lei appartiene da quando, grazie alla tenacia del Presidente Pancalli, anche gli atleti paralimpici possono far parte dei gruppi sportivi militari, a consolidare quel percorso di Cultura Paralimpica propria di una vera società civile.

La storia di Vincenza (Enza) è da libro cuore. Dopo un gravissimo incidente stradale dove perde l’uso delle gambe. Portata a Montecatone, dopo mesi di terapie le suggeriscono di praticare sport. Lei si innamora da subito del tiro con l’arco e da lì inizia la sua ascesa ai vertici mondiali dello sport italiano, passando prima dalla partecipazione ai campionati regionali – con la società che da subito ha creduto in lei (l’Aida Onlus) – che puntualmente vinceva sbaragliando la concorrenza di uno sport inclusivo come il tiro con l’arco e dopo a gareggiare ai campionati italiani ex. Anche lì grandi soddisfazioni con una serie di secondi posti insperati in così breve tempo, cioè a soli tre anni dall’incidente. Così ha continuato fino all’anno della svolta, cioè quello olimpico, quando partendo da riserva arriva la convocazione a Tokyo. La ragazza calabrese non si lascia cogliere impreparata e dopo le qualifiche finalmente va in finale dove per un punto non vince l’oro olimpico, sogno di tutti i veri sportivi. Sembrava essere una meteora, invece la moderna arciera calabrese conquista anche Dubai, sia con i risultati che, a detta di molti, con la sua bellezza e simpatia. Grande soddisfazione è stata espressa dai vertici della Fitarco: dal presidente nazionale Mario Scarsella al presidente Fitarco Calabria Giovanni Giarmoleo fino al presidente CIP Calabria Antonino Scagliola.