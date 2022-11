Villa, Smorto e il libro “A Sud del Sud”: “Calabria ha anche storie positive, ma viene raccontata male”

6 Novembre 2022 18:08

L’ultimo libro del giornalista di Repubblica Giuseppe Smorto, “A Sud del Sud”, presente nell’evento di Villa San Giovanni, CORRENTIfestival

Martedì 8 novembre alle ore 17 presso Piazza Valsesia, imperdibile appuntamento del CORRENTIfestival con Giuseppe Smorto e il suo “A sud del sud”/ Zolfo Editore viaggio dentro la Calabria tra i diavoli e i resistenti. “La Calabria – si legge nella nota di presentazione del libro – è una regione data per perduta nell’immaginario del Paese, afflitta da un’eterna emergenza criminale. Ma il suo problema è anche quello di non sapersi raccontare, di essere raccontata male, di non essere raccontata per niente. Perché la Calabria è fatta anche di mille storie positive, di realtà resistenti che la cronaca nera spesso oscura. L’autore svela l’altra faccia della terra dell’emergenza. Là dove è mancato lo Stato, dove le cosche hanno comandato a lungo, è nata una generazione dell’impegno e del coraggio: coraggio è aprire un ristorante, coltivare un terreno confiscato, organizzare un mondiale di vela nel mare con l’onda perfetta, o un festival sulla spiaggia. Sono forme di ribellione cresciute sottovoce, lontane da stereotipi e da una politica miope e indifferente, se non corrotta e collusa con la ’ndrangheta. Storia dopo storia, il libro diventa un viaggio oltre i numeri dell’economia, quasi sempre spietati, alla scoperta della bellezza che le statistiche non vedono, tra luoghi e progetti di rinascita, tra tante vite finora sconosciute”.

Giornalista reggino, Giuseppe Smorto ha iniziato a “Repubblica” oltre quarant’anni fa. È stato caporedattore dello Sport, del “Venerdì”, della redazione di Torino, per poi dedicarsi all’online: è stato responsabile e poi direttore di “Repubblica.it”. Ha chiuso la sua carriera in redazione come vicedirettore del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Del libro ha parlato anche Corrado Augias. Così nella sua recensione su Repubblica: “è la cronaca di un viaggio nella sua Calabria, la realtà di un territorio colta sul campo. Che la Calabria sia una delle regioni più povere e malandate d’Europa è noto. Io stesso ho avuto occasione di dire che nelle condizioni date non sembrano molte le possibilità che quel lembo di penisola, benedetto dalla natura e scempiato dagli uomini, venga recuperato. La sorpresa che Smorto fa con questa prova intitolata A sud del Sud (Zolfo editore) è che tentativi di recupero – a chiazze, più o meno riusciti, spesso eroici, quasi sempre ignorati – sono invece in corso, i buoni risultati esistono e, se li vogliono vedere, si vedono”.