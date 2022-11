Villa San Giovanni, il 12 e 13 novembre lo spettacolo “Teresa. Un pranzo in famiglia”

7 Novembre 2022 21:20

Sabato 12 e domenica 13 novembre, il Teatro Primo di Villa San Giovanni ospiterà “Teresa. Un pranzo in famiglia”

Secondo appuntamento della “Nona del Teatro Primo”, lo spettacolo, “TERESA. Un pranzo di famiglia” di Francesca Chirico, con Anna Maria De Luca, la regia di Luca Michienzi, la produzione Compagnia Teatro Del Carro, in scena sabato 12 novembre alle 21:00 e domenica 13 novembre alle 18:15. Teresa è il ritratto fra luci e ombre di una madre criminale.

Una storia difficile che affronta e cerca di descrivere l’animo di chi mette in conto la morte del figlio sapendo, forse, di esserne la causa. Teresa è donna di ‘ndrangheta, come le custodi delle tradizioni e dei codici della “famiglia”, pronte a guidarla quando gli uomini sono in galera, a crescere figli sani e forti, capaci di prendere il posto dei padri all’interno del clan, di imbracciare le armi, di sparare, di fare affari in Colombia o ad Amsterdam, di entrare nei gangli del potere, di portare in giro per il mondo il brand di famiglia. Donne che non parlano: a che serve, quando devi chinare la testa e obbedire, senza porti domande?

Teresa sposa un uomo del clan, senza amarlo. Ogni giorno apparecchia la tavola anche per il marito che non c’è più, e per il figlio in carcere. Spinge la famiglia alla vendetta. Finché un giorno, Angela, la figlia, decide di collaborare con la giustizia, rompendo la catena che li confina tutti nella stessa gabbia, mettendo Teresa di fronte a sé stessa e alle sue scelte. Angela sceglie di prendere la parola, e il suo posto nel mondo, in una terra “perennemente in cerca di voce e parole”. Gesto di rivolta carico di senso di cui Teresa dovrà farsi carico.

“Un testo difficile – riferisce Anna Maria De Luca – perché non è semplice entrare nella testa di un personaggio come quello di Teresa. A volte leggiamo di tante persone che appartengono ai clan, ce li immaginiamo lontani da noi. Poi, invece, scopriamo che magari sono vicini di casa, che hanno una vita normale. È il pensiero diverso la forza che li tiene insieme, che è difficile da sradicare“.

“Ho scritto questo testo per Anna Maria De Luca – prosegue Francesca Chirico, autrice di diversi reportage e di due libri di cui molto si è discusso, “Arrovescio” (Rubbettino) e “Io parlo. Donne ribelli in terra di ‘ndrangheta” (Castelvecchi) – su un tema di cui mi interesso da anni, quello del rapporto tra donne e ‘ndrangheta. Questa però è la prima volta che lo faccio per il teatro. Questa volta, rispetto alle donne di cui ho scritto nelle mie inchieste, ho avuto voglia di raccontare l’altra parte. Non quella delle donne che si ribellano, che sono diventate testimoni di giustizia, che hanno fatto una scelta di libertà, ma delle donne che restano in casa, che hanno introiettato quei valori mafiosi fino a diventarne depositarie, a gestire un potere enorme, sia sul piano simbolico che concreto. Teresa è una di queste. E ti fa comprendere quanto dolore e fatiche devono affrontare le altre, quelle che vogliono ribellarsi a quel mondo. Un personaggio, Teresa, fuori dalle convenzioni e dai luoghi comuni, pieno di sfumature, rabbiosa e furente come una Menade vendicatrice, lacerata dalla scelta della figlia. Una sfida per due donne che con i rispettivi sguardi, dalle tavole di un palcoscenico, l’una, dalle colonne di un giornale, l’altra, hanno raccontato la Calabria mille volte ma forse mai così dall’interno, dalla pancia della balena”.

TERESA. Un pranzo di famiglia.

Di Francesca Chirico

Con Anna Maria De Luca

Regia Luca Michienzi

Scene e costumi Anna Maria De Luca

Foto di scena Luca Canino

Prod. Compagnia Teatro Del Carro

Durata 60’

Per assistere allo spettacolo “TERESA. Un pranzo di famiglia”, secondo evento in rassegna al Teatro Primo di via Delle Filande n. 29 di Villa San Giovanni, è obbligatoria la prenotazione.

I biglietti prenotati dovranno essere ritirati 20 minuti prima l’inizio dello spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione (al n. 347.6973297, anche WhatsApp).

Biglietto Intero €13,00 – Ridotto (Under 30) €10,00.