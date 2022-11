Villa San Giovanni, area polifunzionale di via Mazzini: “c’è la disponibilità finanziaria ma…”

25 Novembre 2022 17:07

“La buona notizia è che c’è la disponibilità finanziaria! E qui si fermano le buone notizie per un’area che, dal 2003, doveva costituire il primo tassello di un sistema di sosta e l’inizio di un progetto ben più ampio che avrebbe potuto fornire ristoro ambientale e che, insieme all’Autoporto, avrebbe dovuto portare benefici occupazionali ed economici per la città“.

Ad affermarlo in un comunicato stampa “Associazione Momento Civico” e “Associazione Comunità di Quartiere Immacolata“.

“Dopo l’incontro in piazza Sant’Arte del 15 ottobre scorso tra il quartiere Immacolata, rappresentanti dell’Associazione “Momento Civico” e il sindaco di Villa San Giovanni, nel quale l’Amministratore aveva informato della necessità di attendere l’approvazione da parte del Ministero dell’Interno del “bilancio riequilibrato” e le perplessità sollevate su tale tipo di procedura, le interlocuzioni sono proseguite e sembrava che gli approfondimenti avessero dato ragione a quelle perplessità. – si legge ancora nella nota – La successiva riunione presso il Comune, alla presenza di parte dell’Amministrazione Comunale e rappresentanti delle due associazioni, ha fatto emergere come, in effetti, l’Ente abbia già sia la disponibilità economica come anche abbia ultimato tutte le procedure di gara, limitate, però, esclusivamente all’area di sosta, con un progetto che oltre ad essere superato non tiene conto delle molteplici funzioni che erano state poste alla base del progetto e non sia possibile utilizzare altre risorse per completare almeno le aree attigue ed il transito verso piazza Stazione. Ad impedirlo, secondo quanto dichiarato dal sindaco, i vincoli posti dall’OSL che avrebbe competenza sull’avanzo di circa 8,5 mln di euro dei fondi del Decreto Ambientale certificato dagli uffici. E su questo le associazioni presenti hanno continuato a porre perplessità che nascono dal fatto che l’Organismo Straordinario di Liquidazione ha, sostanzialmente, competenza solo sulla “massa passiva”, che in questo caso è quasi inesistente e deve quindi concordare con l’Amministrazione l’utilizzo dei fondi“.

“In buona sostanza, un grave errore di bilancio che ha trattato tali fondi come residui e non come avanzo vincolato di amministrazione, si pone ora come un ulteriore ritardo anche alla realizzazione dell’Autoporto, con danni incredibili che continueranno ad essere perpetrati sulla città. A questo si aggiunga come non appaia che le somme abbiano prodotto alcun interesse. Nemmeno sono state svolte quelle attività, più volte segnalate, di realizzare una convenzione con le società di navigazione, per arrivare ad un biglietto integrato senza ulteriori oneri per i pendolari, così come lo studio sulla riprogrammazione delle aree di sosta interne al quartiere Immacolata, da compiersi nelle more della realizzazione dell’area polifunzionale. – proseguono le associazioni – In buona sostanza quell’attenzione prioritaria per il quartiere Immacolata, declinata in campagna elettorale, almeno per ora è rimasta solo una enunciazione. Unica nota positiva è stata l’adesione dell’Ente, che offrirà il patrocinio morale, all’iniziativa delle diverse Associazioni che vorrebbero indire un “Premio di Progettazione”, dedicato a studenti Universitari, per la predisposizione di un complessivo ridisegno urbanistico per il quartiere vecchio del rione Immacolata“.