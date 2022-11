21 Novembre 2022 21:45

“La Vigor Lamezia comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore Gianluca Perrone. Al mister va il più sincero ringraziamento per il lavoro svolto, per i traguardi raggiunti, per la professionalità con cui ha guidato i colori biancoverdi. La Società augura, inoltre, a Perrone le migliori fortune personali e professionali”. Così in una nota il club lametino, che annuncia ufficialmente il cambio della guardia in panchina.