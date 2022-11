Online il video “48 ore in Calabria”, che racconta le bellezze dei tre Parchi nazionali della Regione

25 Novembre 2022 18:25

E’ online “Speciale Outdoor”, il nuovo video “48 ore in Calabria”, realizzato da Lonely Planet Italia, promosso dalla Fondazione Calabria Film Commission, nell’ambito del Progetto “Calabria Straordinaria” – Assessorato al Turismo e Marketing territoriale della Regione Calabria. Dopo i primi tre “Speciale mare”, “Costa Tirrenica” e “Costa Ionica”, il quarto video punta l’obiettivo sulla “Calabria outdoor” e sui tre Parchi nazionali della regione. Prosegue, dunque, il progetto di Calabria Straordinaria che punta, attraverso nuove forme di narrazione audiovisiva, alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio nell’ottica della promozione turistica.

Al centro del video, uno sguardo sull’entroterra, che rivela “il lato più sorprendente della Calabria”, con tantissime attività che si possono realizzare a contatto con la natura, come passeggiate a cavallo, camminate, uscite in mountain bike, rafting. I luoghi, come si diceva, sono quelli che offrono i tre Parchi nazionali calabresi: da quello della Sila (con, tra l’altro, il Sentiero dei Giganti, il Lago Arvo, la Nave della Sila e il Treno della Sila), a quello del Pollino (tra la Catasta del Pollino, il pino loricato, la Grotta del Romito, la Riserva Naturale Orientata Valle del Fiume Argentino), a quello dell’Aspromonte (con i tanti percorsi e sentieri, come il sentiero dell’Inglese, sulle orme di Edward Lear, il Cammino Basiliano, con diverse tappe in area grecanica, le esperienze di canyoning o torrentismo, il Monte Scirocco, le Rocche di San Pietro). Dopo questo video il viaggio di Lonely Planet Italia con “48ore in Calabria” si concluderà con un nuovo focus, dedicato al tema “Arte”. Di seguito il video.