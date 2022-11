Vibo Valentia, irregolarità nei lavori del nuovo tribunale: sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro

22 Novembre 2022 16:02

Nel premettere che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, nei confronti di una società e di una persona fisica.

Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia dott. Camillo Falvo e da un Sostituto, sono state mirate a verificare la correttezza delle procedure di realizzazione dei lavori concernenti il terzo lotto del nuovo palazzo di giustizia di Vibo Valentia (il progetto esecutivo risulta di importo complessivo di € 11.000.000,00), opera strategica per il territorio vibonese.

All’esito degli articolati accertamenti, sono stati segnalati alla locale A.G. due soggetti, per il delitto di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (artt. 81, 110 e 640 commi 1 e 2 n. 1 del c.p.), commesso mediante la corresponsione non dovuta degli importi riferibili ai lavori non eseguiti e/o eseguiti in difformità al progetto, inducendo in errore I’amministrazione appaltante e procurandosi un ingiusto profitto consistito nell’incameramento dell’importo complessivo di euro 3,246.430,74.

In particolare, secondo le investigazioni, gli indagati avrebbero:

– attestato falsamente, nelle certificazioni e schede tecniche relative al contratto d’appalto, la fornitura di beni che per natura, qualità e quantità si rivelavano in concreto diversi;

– eseguito lavori che avevano una maggiore incidenza di manodopera e che richiedevano una bassa fornitura di materiale avente costo maggiore, senza il completamento di aree parziali in modo da renderle usufruibili per l’appaltante;

– contabilizzato lavori non eseguiti per una differenza, incamerata illegittimamente pari ad € 350.000,00.

Accogliendo in toto le ipotesi investigative, il Tribunale di Vibo Valentia – Ufficio GIP, su richiesta della Procura della Repubblica, emetteva Decreto ex art. 321, comma 1, 2 e 2-bis c.p.p., disponendo il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, della somma di denaro pari ad euro 3.246.430,74.

Il servizio testimonia l’elevata attenzione che l’Autorità Giudiziaria e i militari in forza al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia pongono sul fronte della corretta gestione delle risorse pubbliche nonché alla lotta agli sprechi, volta ad un utilizzo corretto, trasparente ed efficiente dei finanziamenti nazionali e comunitari.