Forte vento in Sicilia, albero cade su un’auto sull’A18: tre feriti

22 Novembre 2022 13:16

Il forte vento di queste ore sta causando parecchi disagi in Sicilia tanto che questa mattina un’albero si è abbattuto su un’auto in transito lungo l’A18 Catania-Messina tra Giardini Naxos e Fiumefreddo di Sicilia e precisamente nei pressi dell’area di servizio Calatabiano. Il crollo dell’albero ha provocato il ferimento lieve di tre persone che sono state prontamente soccorse dal 118 e trasportate in ospedale in ambulanza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e i vigili del fuoco.