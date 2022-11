Venezia-Reggina, Vanoli: “scomparsi dal campo”. E poi i complimenti agli amaranto

12 Novembre 2022 17:19

Le parole del tecnico del Venezia Paolo Vanoli al termine del match del “Penzo” contro la Reggina

“E’ cambiata la gestione dei momenti tra primo e secondo tempo. Bisogna stare in partita nei momenti di sofferenza, invece noi siamo un po’ scomparsi dal campo nella ripresa, ci dovremo lavorare su”. Così il tecnico dei lagunari Paolo Vanoli in conferenza stampa al termine di Venezia-Reggina. “Ora abbiamo la sosta, metteremo su benzina. Oggi devo valutare la squadra, poi come detto chi salirà sul carro per lottare fino alla fine lotterà, sennò nessun problema”.

Poi i complimenti alla Reggina: “ha dimostrato la classifica che merita, anche se nel primo tempo abbiamo dimostrato un’ottima organizzazione di gioco. Forse dovevamo essere più cattivi, ma devo fare i complimenti agli amaranto”.