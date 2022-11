A Venezia lo ringraziano, alla Reggina lo esaltano. Inzaghi euforico: “ogni volta riuscite a emozionarmi”

12 Novembre 2022 22:57

Striscioni e ringraziamenti dagli ex tifosi, cori d’entusiasmo dagli attuali: pomeriggio perfetto per Pippo Inzaghi, che sui social non nasconde l’emozione

Un pomeriggio perfetto, per Filippo Inzaghi. La Reggina, sua attuale squadra, ha vinto in rimonta, mantenendo il secondo posto, in quel di Venezia, sua ex compagine in una delle prime esperienze in panchina. E per questo al “Penzo” l’accoglienza (non era la prima volta che ci andava da avversario) è stata magnifica, con striscioni e ringraziamenti dei supporters lagunari. Dall’altra parte, però, il muro amaranto con gli oltre mille tifosi della Reggina che hanno esultato ai gol e hanno esaltato Inzaghi al fischio finale, con il consueto coro tra squadra e curva.

E lui non ha nascosto l’emozione, ha ricambiato i sentimenti e sui social ha scritto: “ogni volta riuscite a emozionarmi, grazie”, accompagnando il messaggio ad una serie di foto di oggi. “Andiamo, mister”, ha commentato il club amaranto.