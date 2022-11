Venezia-Reggina, Hernani: “sono felice, qui mi sto divertendo”

12 Novembre 2022 16:40

Le parole di Hernani, in sala stampa, al termine di Venezia-Reggina

“Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà, ma nella ripresa abbiamo ritrovato la voglia di vincere mancata prima, ritrovando la qualità e il nostro gioco. Era un campo difficile. Piano piano ci conosciamo sempre più. I cambi nella ripresa hanno fatto la differenza e questo è importante per una squadra che vuole vincere. Se ha influito la presenza di un centravanti dall’inizio? No, questo no”. Così Hernani in sala stampa al termine di Venezia-Reggina.

“Ora mi diverto giocando a calcio, sono contento di stare in una squadra che è una famiglia. Io avevo bisogno di sentire il calore e questa piazza la dà. Ho recuperato la condizione. Dove possiamo arrivare? Pensiamo partita dopo partita”, ha aggiunto rispondendo alle domande dei giornalisti.