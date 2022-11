Valditara: “niente Reddito di Cittadinanza a chi abbandona illegalmente la scuola”

23 Novembre 2022 19:35

“Niente reddito di cittadinanza per chi smette di andare a scuola illegalmente”. E’ la proposta del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Nell’ambito della modifica del reddito di cittadinanza per il 2023 e quindi della riforma nel 2024 annunciate nella legge di bilancio. “Questa è una proposta che mostra come la parola Merito nella visione mia e del governo non sia un orpello retorico, ma costituisca un preciso indirizzo politico. Questi ragazzi preferiscono percepire il reddito anziché studiare e formarsi per costruire un proprio dignitoso progetto di vita“, rimarca il Ministro.

“Il reddito collegato all’illegalità tollerata del mancato assolvimento dell’obbligo scolastico è inaccettabile moralmente: significherebbe legittimare e addirittura premiare una violazione di legge”, conclude il Ministro.