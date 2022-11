Tragedia a Cosenza, donna accusa malore e muore in strada

2 Novembre 2022 17:06

Cosenza, la donna è stata soccorsa ma purtroppo non c’è stato nulla da fare

Una tragedia si è consumata a San Pietro in Guarano, in provincia di Cosenza, per una donna di 65 anni che, mentre si trovava in strada, ha accusato un malore e nonostante gli immediati soccorsi, è deceduta sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che la donna si sia accasciata al suolo probabilmente colpita da un infarto che non le ha lasciato scampo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori chiamati dai passanti che attoniti hanno assistito alla scena ma purtroppo per la malcapitata non c’è stato nulla da fare e il 118, una volta arrivato sul posto, ha potuto solamente costatare il decesso della 65enne.