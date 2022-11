Tragedia in Calabria: uomo accusa malore e muore in casa, soccorsi vani

8 Novembre 2022 13:52

Una tragedia ha scosso nelle ultime ore la comunità di Tortora, Comune del Cosentino. Un giovane sulla trentina, infatti, ha accusato un improvviso malore in casa, morendo poco dopo. Erano stati allertati i soccorsi da parte dei familiari, ma il tentativo di rianimarlo è stato vano in quanto le sue condizioni erano già critiche. Dolore nella comunità del paese di circa 6 mila abitanti e diversi i messaggi di cordoglio, a cui si unisce anche l’Amministrazione Comunale di Tortora: “Oggi un giovane tortorese ci lascia e tutti noi siamo profondamente tristi e sconcertati. Ci stringiamo al dolore della famiglia e le facciamo le nostre più sentite condoglianze”, si legge in una nota.