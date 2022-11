Ucciso allo stadio da una bomba carta: nuovi aggiornamenti sulla morte del messinese Tonino Currò

15 Novembre 2022 16:37

Era il luglio del 2001, Tonino Currò si era recato come di consueto allo stadio per il sentitissimo derby playoff di Serie C tra Messina e Catania. Sarebbe dovuto essere un giorno di sport, di festa, ma si trasformò in un incubo. Una bomba carta, infatti, gli tolse la vita. Colpito alla testa, rimase attaccato alle macchine ma morì qualche settimana dopo in ospedale. Oggi, a distanza di oltre 20 anni, nuovi aggiornamenti nelle indagini sulla sua morte.

La famiglia del giovane tifoso messinese, allora 18enne, dovrà infatti essere risarcita anche dal Ministero dell’Interno. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Messina che, confermando il verdetto di primo grado che chiamava in causa Comune di Messina e Lega Calcio, ha riconosciuto la responsabilità contestuale del Ministero.