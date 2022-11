“Scimmie calabresi, puzzate di ‘nduja”: ma ora per il tifoso del Vicenza è arrivata una maxi squalifica

23 Novembre 2022 22:12

Ricordate il tifoso del Vicenza che lo scorso maggio, nel corso del match di andata dei playout contro il Cosenza, insultò i calabresi riprendendosi in un video direttamente dallo stadio? “Scimmie calabresi, lavatevi che puzzate di ‘nduja”, le frasi che in pochissimo tempo fecero il giro di web e social, coinvolgendo anche le istituzioni. Ora, per lui, che si chiama Mattia Pendin, è arrivata una maxi squalifica. Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto della LND, infatti, ha sanzionato il ragazzo, che è anche un calciatore (tesserato fino al 29 luglio 2021 per la società ASD Alte Ceccato), con 3 anni e il divieto, sempre per 3 anni, di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito Figc.

Accolta dunque in parte la richiesta della Procura Federale, che aveva chiesto una squalifica di 5 anni e 5 anni di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche.