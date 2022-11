Tifosi costretti a lasciare la Curva dell’Inter, 4 Daspo e non solo: i provvedimenti nei confronti degli ultras

4 Novembre 2022 16:18

Individuati gli ultras protagonista dello “svuotamento forzato” della Curva Nord dell’Inter in seguito alla notizia della morte di Vittorio Boiocchi

Continua a tenere banco il caso dei tifosi della Curva Nord dell’Inter costretti a lasciare lo stadio, in alcuni casi anche con la forza, da parte dei capi ultras. Una decisione presa in segno di rispetto verso la morte del pregiudicato Vittorio Boiocchi, figura storica del tifo nerazzurro. Dopo giorni di indagini passati a valutare con attenzione le immagini, sono arrivati: un provvedimento di sorveglianza speciale, quattro Daspo e la Curva Nord svuotata di tamburi, bandiere, megafoni e striscioni nel match casalingo di mercoledì contro il Bologna. Attraverso le immagini si è risaliti a nome e cognome di alcuni dei responsabili.

Essi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di violenza privata. Tra essi un 52enne residente in provincia di Varese, pregiudicato e già destinatario di Daspo, per il quale è stato emesso un nuovo Daspo di 5 anni; un 31enne milanese già indagato dalla Questura di Napoli per il possesso di artifizi pirotecnici utilizzati durante l’incontro Napoli-Inter (2 anni di Daspo); un 18enne milanese, anche lui daspato per 2 anni perché, mentre esortava in modo deciso i tifosi a lasciare il settore, ha provocato la caduta di uno di essi con strattoni e spintoni; un 22enne incensurato cui è stato comminato un Daspo di 1 anno.

Il Gos (Gruppo Operativo di Sicurezza della Questura), anche su indicazione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, ha imposto il divieto di accesso ed esposizione di striscioni, bandiere, megafoni e tamburi nella Curva Nord, per la partita Inter-Bologna di mercoledì sera, l’ultima dei nerazzurri a San Siro prima della sosta per il Mondiale. Chiudere la Curva per una gara avrebbe significato punire i tifosi che erano stati già costretti a uscire sabato all’intervallo.

Finisce sotto sorveglianza speciale per un anno e mezzo, con divieto di dimora, stando a quanto si legge su “La Gazzetta dello Sport”, Andrea Beretta, uno dei leader della Curva dell’Inter. Il 47enne, già responsabile di numerosi reati quali furto, rapina, sequestro di persona, violazione della normativa sugli stupefacenti, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lo scorso febbraio, nonostante il Daspo, aggredì un bagarino in occasione della partita contro il Liverpool. Beretta lo colpì ripetutamente impedendo che la vittima, colta da crisi respiratoria, non potesse assumere un farmaco salvavita.