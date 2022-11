Tetraplegico morto dopo aver realizzato il sogno della maratona di New York

17 Novembre 2022 19:38

Bellizzi, cittadina campana, piange la morte di Franco Leo. Il 53enne, tetraplegico, alcuni giorni fa, il 6 novembre, aveva corso la maratona di New York, percorrendo in carrozzina, spinto dal fratello, tutti e 42 chilometri. Era il sogno di Franco e finalmente era riuscito a portarlo a termine seppur a causa della pandemia aveva rimandato la sfida. Emozionante il messaggio del fratello: “te ne sei andato così, in una sera di pioggia. E come avviene proprio nei giorni di pioggia, ci lasci sgomenti, infreddoliti, tristi. Ciò che mi rende sereno è che il cielo ha voluto regalarti, pochi giorni prima della tua fine, il tuo sogno tanto atteso“, ha scritto in un commovente post su Facebook.

“Il vuoto in me è immenso perché in questi ultimi due anni siamo stati più uniti che mai: tu la mente, io le tue gambe. I nostri allenamenti, i piccoli viaggi per poter partecipare alle varie maratone, le risate , le interviste, le fotografie. Fratello mio, te ne sei andato felice di aver trascorso dei giorni meravigliosi”, sottolinea l’inseparabile fratello di Franco.