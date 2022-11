Terremoto e tsunami, messaggi IT-Alert “per tranquillizzare la popolazione” | INTERVISTA

4 Novembre 2022 13:17

Esercitazione antisismica “Sisma dello Stretto 2022”: intervista a Maurilio Silvestri del servizio comunicazione della protezione civile nazionale, sul sistema di allarme pubblico “IT-Alert”

“Il messaggio avvertiva principalmente dell’avvio di una esercitazione, anche per tranquillizzare i cittadini ed illustrare il contesto in cui stiamo sperimentando il sistema di allarme pubblico“. Lo ha spiegato ai microfoni di StrettoWeb Maurilio Silvestri del servizio comunicazione della protezione civile nazionale, oggi a Reggio Calabria per l’imponente esercitazione antisismica nello Stretto di Messina. L’esperto ha illustrato il funzionamento del “sistema di allarme pubblico IT-Alert, un sistema con tecnologia cell-broadcast che va ad interessare i telefoni collegati alle celle di quella specifica zona, quindi molto importante“.

La protezione civile ha invitato, con un secondo messaggio, a visitare il sito https://www.it-alert.it/it/ e compilare il relativo questionario. Di seguito il video con l’intervista: