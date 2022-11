Tennistavolo, una bella Top Spin Messina passa a Cagliari per 4-1

23 Novembre 2022 22:17

Importante vittoria in trasferta per 4-1 della Top Spin Messina WatchesTogether contro la Marcozzi. A Cagliari, presso il PalaTennistavolo di via Crespellani, nella gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A1, la squadra guidata dal tecnico Wang Hong Liang si è imposta grazie alle belle prove fornite da Jakub Dyjas, Leonardo Mutti e João Monteiro (doppietta), conquistando due punti assai preziosi per la classifica. In terra sarda la Top Spin Messina WatchesTogether si è presentata quasi al completo, con Matteo Mutti e Marco Rech Daldosso nel ruolo di riserve. Il primo singolare si è concluso con il successo per 3-0 di Jakub Dyjas sull’ex Antonino Amato, protagonista dal 2016 al 2020 in riva allo Stretto nel corso di quattro stagioni dense di trionfi ed emozioni. Il polacco ha prevalso nel set d’apertura per 11-8, andando ancora più forte nel secondo (11-3) e mostrando un vasto repertorio di colpi. Più incerta la terza frazione, con il padrone di casa inizialmente avanti (4-2) e la sfida che, ricca di capovolgimenti, si è prolungata fino ai vantaggi, quando Dyjas ha potuto esultare al punto del 14-12.

Leonardo Mutti ha successivamente sfoggiato una grande prestazione superando 3-1 Jorge Moises Campos Valdes. Conquistato il primo parziale per 11-6, il giocatore lombardo ha ceduto al cubano il secondo per 9-11. Sull’1-1 L. Mutti è tornato in campo con il giusto piglio, attaccando e assumendo le redini del match, senza di fatto lasciare scampo all’avversario. Le altre due frazioni sono finite in maniera decisa nelle mani dell’atleta della Top Spin per 11-5, 11-6. Il terzo sigillo è arrivato grazie ad un impeccabile João Monteiro, autore di un rotondo 3-0 nei confronti dell’indiano Mukund Pande Siddesh. Il portoghese si è aggiudicato il primo set per 11-7 ed ha poi disputato un secondo e un terzo parziale senza sbavature, approdando rispettivamente al traguardo per 11-4, 11-5.

Jorge Moises Campos Valdes ha quindi piegato 3-2 Jakub Dyjas nella sfida più combattuta della serata, consentendo alla Marcozzi di accorciare le distanze. Persa la prima frazione per 4-11, Dyjas ha risposto imponendosi per 13-11 nella seconda. Il polacco ha fatto suo anche il terzo set per 11-9, ma non è riuscito a completare l’opera nel quarto, venendo prima agganciato e poi scavalcato (8-11) da Campos. Alla “bella” il cubano è passato per 11-7, allungando la serie e rendendo necessaria la disputa di un altro singolare. Nel duello tra ex compagni di squadra, infine, João Monteiro ha regalato ai suoi il punto della vittoria grazie al 3-0 inflitto ad Antonino Amato. Molto intenso il primo parziale, ottenuto dal portoghese per 13-11. Ben più larga, invece, l’affermazione di Monteiro nel secondo, terminato 11-1. Il lusitano ha poi avuto la meglio per 11-9 nel terzo, decretando il successo per 4-1 della Top Spin Messina WatchesTogether. La formazione del presidente Giuseppe Quartuccio, balzata a quota 6 in graduatoria, tornerà in campo mercoledì 30 novembre a Villa Dante, alle ore 18, per affrontare in casa il GG Teamwear-Sant’Espedito Napoli nella sesta giornata di Serie A1.

Marcozzi-Top Spin Messina WatchesTogether 1-4

Antonino Amato-Jakub Dyjas 0-3 (8-11, 3-11, 12-14)

Jorge Moises Campos Valdes-Leonardo Mutti 1-3 (6-11, 11-9, 5-11, 6-11)

Mukund Pande Siddesh-João Monteiro 0-3 (7-11, 4-11, 5-11)

Jorge Moises Campos Valdes-Jakub Dyjas 3-2 (11-4, 11-13, 9-11, 11-8, 11-7)

Antonino Amato-João Monteiro 0-3 (11-13, 1-11, 9-11)

Il programma della 5^ giornata di Serie A1:

Marcozzi-Top Spin Messina WatchesTogether 1-4

25/11 alle 20.30: TT Genova Cervino-Apuania Carrara

TT Genova Cervino-Apuania Carrara 26/11 alle 17: Tennistavolo Norbello-TT Reggio Emilia Grissin Bon

Tennistavolo Norbello-TT Reggio Emilia Grissin Bon Riposa: GG Teamwear Sant’Espedito Napoli

Classifica Serie A1: Apuania Carrara, Top Spin Messina WatchesTogether 6 punti; Tennistavolo Norbello 5; Marcozzi 3; TT Genova Cervino, TT Reggio Emilia Grissin Bon, GG Teamwear Sant’Espedito Napoli 2.